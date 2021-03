per Mail teilen

In Montabaur im Westerwald eröffnet heute auf der Eichwiese ein Drive-In für Corona-Schnelltests. Jeder Bürger der Verbandsgemeinde Montabaur könne sich dort einmal die Woche kostenlos testen lassen, teilte die Verwaltung mit. Auch ohne Symptome oder konkreten Anlass. Wie die Verbandsgemeinde mitteilt, sind neben dem zentralen Drive-In noch weitere Testmöglichkeiten in weiteren Orten der Verbandsgemeinde geplant. Auch an vielen anderen Orten im Norden von Rheinland-Pfalz werden Corona-Schnelltestzentren eröffnet.