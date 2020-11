Nach einer Serie von Autobränden im Westerwald hat die Polizei zwei Frauen aus der Verbandsgemeinde Rennerod festgenommen. Die beiden sollen seit August neun Autos angezündet haben.

Die Fahrzege waren unter anderem in Rennerod, Seck und Emmerichenhain in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei mitteilte, wurden die beiden verdächtigen Frauen am Wochenende festgenommen. Sie sollen kurz zuvor auf einem Hotelparkplatz am Siegerlandflughafen in Burbach ein weiteres Auto in Brand gesteckt haben.

Die Polizei in Montabaur ermittelt nun gegen beide Frauen, sie sitzen in Untersuchungshaft.