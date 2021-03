per Mail teilen

Der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau hofft, dass trotz Corona auch dieses Jahr wieder ausländische Erntehelfer nach Deutschland kommen können. In Polen beispielsweise seien die Infektionszahlen derzeit aber extrem hoch, sagte Verbandspräsident Michael Horper in Monreal in der Eifel. Der Bauern- und Winzerverband suche deshalb aktuell noch nach Lösungen, etwa bei der Unterbringung der Erntehelfer. Im vergangenen Jahr hatten auch Freiwillige aus der Region bei der Spargel- oder Erdbeerernte geholfen und Ausfälle bei den Erntehelfern zum Teil aufgefangen.