Leitung des Molzbergbads in Kirchen tritt zurück

In Kirchen im Westerwald sind am Donnerstag die beiden kommissarischen Geschäftsführer des Molzbergbads zurückgetreten. Auch die Staatsanwaltschaft ermittelt in dem Fall.

Das Molzbergbad in Kirchen wurde seit Oktober vergangenen Jahres von zwei Mitarbeitern der Verbandsgemeinde Kirchen vorübergehend geleitet. Zuvor war der Geschäftsführer des Bads zurückgetreten. Nach Angaben der Verbandsgemeinde Kirchen ist die Buchführung des Molzbergbads sehr schlecht und es gibt viele Ungereimtheiten. Das könnten die beiden Mitarbeiter der Verbandsgemeinde nicht allein aufarbeiten. Eigentlich sollte erst Mitte des Jahres eine externe Unternehmensberatung die Leitung des Schwimmbads übernehmen. Die Verbandsgemeinde Kirchen will nun klären, ob das Unternehmen schon jetzt einspringen kann. Auf den Badebetrieb habe das keine Auswirkungen. Freizeitbad Molzberg GmbH Das Molzbergbad in Kirchen ist eine eigenständige GmbH, wird aber von den beiden Verbandsgemeinden Kirchen und Betzdorf-Gebhardshain mitfinanziert. Deswegen sind beide Verbandsgemeinden von den Entwicklungen der letzten Monate betroffen. Aufsichtsratsvorsitzender des Bads ist der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kirchen, Andreas Hundhausen. Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Verdachts der Untreue Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt bereits seit einigen Monaten in dem Fall wegen des Verdachts der Untreue. Im Fokus der Ermittlungen stehen der ehemalige Geschäftsführer des Molzbergbads sowie der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain, Bernd Brato. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, soll der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain zwischen 2017 und 2020 durch Veruntreuung von Geldern ein Schaden von rund 20.000 Euro entstanden sein. Diesen Betrag habe der ehemalige Geschäftsführer des Bads aber bereits vor Beginn des Ermittlungsverfahrens zurückgezahlt. Staatsanwaltschaft führte Durchsuchungen durch Bereits im vergangenen August führte die Staatsanwaltschaft Koblenz mehrere Durchsuchungen durch - im Betzdorfer Rathaus und in den Häusern der beiden Beschuldigten. Dabei seien Akten und Festplatten sichergestellt worden. Vergangene Woche folgten weitere Durchsuchungen im Rathaus in Betzdorf. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, wurden dabei aber keine weiteren Beweise sichergestellt.