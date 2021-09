Strengere Regeln für Besucher der Geierlay

An der Hängeseilbrücke Geierlay wird die Maskenpflicht ab sofort ausgeweitet. Die Einhaltung der Regeln wird nach Angaben des Rhein-Hunsrück-Kreises regelmäßig von Ordnungsamt und Polizei kontrolliert. Bis jetzt galt die Maskenpflicht an der Hängeseilbrücke nur auf der Mörsdorfer Seite im Rhein-Hunsrück-Kreis - auf Besucherparkplätzen, auf Wegen unmittelbar vor dem Brückenkopf und auf der Brücke selbst. Ab morgen müssen Besucher erstmals auch auf der Sosberger Seite im Kreis Cochem-Zell Maske tragen. Dort gilt nach einer aktuellen Verfügung des Kreises jetzt auch ein Verweilverbot - Besucher dürfen also nicht stehen bleiben, um zum Beispiel Fotos zu machen. Die strengeren Regeln wurden nach Angaben der Kreise notwendig, weil zuletzt an sonnigen Tagen sehr viele Besucher über die Brücke gehen wollten und sich teils lange Schlange bildeten. Die Gemeinde Mörsdorf hatte immer wieder kritisiert, dass sich dabei viele Besucher nicht an die Regeln gehalten hätten.