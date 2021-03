Weil das Infektionsrisiko zu groß sei, hat der Gemeinderat in Möntenich im Kreis Cochem-Zell beschlossen, das Wahllokal am Sonntag nicht zu öffnen. Nun muss die Verbandsgemeinde einspringen.

Das Gasthaus Elztal in Möntenich ist seit fünf Monaten wegen Corona geschlossen. Dass die Bürger der Gemeinde für die Landtagswahl am Sonntag ausgerecht hier zusammenkommen sollen, um ihr Kreuz zu machen, dafür hat Ortsbürgermeister Alois Knieper kein Verständnis: "Sie dürfen nirgendwo hingehen, Kontaktbeschränkungen von vorn bis hinten. Aber eine Wahl, die darf man natürlich durchführen. Weil dafür haben wir nicht genug Pandemie. Dafür müssten wir eine Ausgangssperre haben."

Tatsächlich war eine reine Briefwahl in Rheinland-Pfalz mal im Gespräch. Der Landeswahlleiter entschied sich letztlich aber dagegen. Die verfassungsrechtlichen Hürden seien zu hoch. Bürgermeister Knieper fragt sich deshalb: "Warum ist eine analoge Wahl im 21. Jahrhundert nötig?" Der Schulunterricht zum Beispiel könne mittlerweile ja auch digital abgehalten werden."

Wahlhelfer in Möntenich gehören zur Risikogruppe

Dass sich Knieper und der Gemeinderat von Möntenich weigern, das Wahllokal am Sonntag zu öffnen, liegt auch an seinen Wahlhelfern. Die seien alle schon über 60 und Risikopatienten, sagt er: "Dadurch bedingt kann ich nicht verantworten, dass hier 100 Menschen ins Wahllokal kommen."

Doch am Wahllokal führt kein Weg vorbei. Die Ortsgemeinden sind verpflichtet, Wahllokale und Wahlhelfer zu stellen. Darauf wurde Möntenich auch schon von der Kommunalaufsicht des Kreises Cochem-Zell aufmerksam gemacht.

Verbandsgemeinde Kaisersesch springt am Wahlsonntag ein

Um das Problem unkompliziert zu lösen, ist inzwischen die Verbandsgemeinde Kaisersesch, zu der Möntenich gehört, eingesprungen. Verbandsbürgermeister Albert Jung hat ein Notfall-Team bestehend aus sechs Verwaltungsmitarbeitern zusammengestellt, das nun die Arbeit im Möntenicher Wahllokal am Sonntag übernimmt.

Jung hat zwar Verständnis für die Argumente von Ortsbürgermeister Knieper, sagt aber auch: "Es wäre schön, wenn die Möntenicher die Wahl selbst durchführen, wie das alle anderen auch tun." Würden sich noch weitere der insgesamt 26 Gemeinden in der Verbandsgemeinde quer stellen, wäre das ein großes Problem. Denn mehr Leute könnte er für die Wahl nicht zur Verfügung stellen.

Möntenicher haben allesamt Briefwahlunterlagen angefordert

Außerdem kann es gut sein, dass die Wahlhelfer der Verbandsgemeinde am Sonntag gar nicht mit Bürgern in Kontakt kommen. Alle 101 Wahlberechtigten hätten Briefwahlunterlagen beantragt, so Bürgermeister Alois Knieper: "Möntenich ist es jetzt die wahrscheinlich einzige Gemeinde in Rheinland-Pfalz, die mit 100 Prozent der Briefwahlunterlagen vormarschieren kann. Damit wollten wir jetzt ein Zeichen setzen. Es geht auch mit Briefwahl."