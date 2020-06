In der Verbandsgemeinde Kastellaun im Hunsrück hat es möglicherweise einen zweiten Wolfsriss gegeben. Wie die Stiftung Natur und Umwelt in Mainz mitteilt, ist am Wochenende dort ein totes Kalb auf einer Weide entdeckt worden. Das Kalb hatte demnach Bissspuren im Nacken, die von einem Wolf stammen könnten. Wie die Stiftung Natur und Umwelt mitteilt, gibt es aber noch keinen genetischen Nachweis. Bis der vorliege, könnten noch mehrere Wochen vergehen. Es sei auch nicht auszuschließen, dass ein wildernder Hund das Kalb gerissen habe. Auch solche Fälle habe es in Rheinland-Pfalz schon gegeben. Falls es sich hier um einen Wolfsriss handeln sollte, könnte der Landwirt mit einer Entschädigung rechnen. Bereits Anfang Mai hat es in der Verbandsgemeinde Kastellaun einen nachgewiesenen Wolfsriss gegeben. Das Tier hatte ein Schaf in der Gemeinde Buch getötet.