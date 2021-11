Impfzentren könnten bald wieder öffnen

Die Impfzentren in Koblenz und Lahnstein könnten demnächst wieder öffnen. Sie sind zwei von landesweit insgesamt neun Impfzentren, die nach Angaben des Gesundheitsministeriums künftig wieder impfen dürfen. Demnach könnte in Lahnstein vorläufig bis Jahresende und in Koblenz bis April nächsten Jahres geimpft werden. Der Koblenzer Oberbürgermeister David Langner (SPD) hatte zuvor eine Wiedereröffnung des Standortes auf dem Oberwerth gefordert. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wird nun in den jeweiligen Kommunen entschieden, welches Zentrum tatsächlich öffnet. Kompliziert könnte dabei die Personalsuche werden, da Hausärzteverbände selbst schon jetzt von einer Überlastung der Arztpraxen sprechen. Die Impfzentren sollen den Angaben des Landes zufolge als zusätzliches Angebot vor allem für Booster-Impfungen angeboten werden.