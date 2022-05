Hunderte Millionen Euro für Modernisierung von Bahnhöfen

Das Land, die Kommunen und die Bahn investieren in den nächsten zehn Jahren landesweit fast 590 Millionen Euro in die Modernisierung und den Ausbau von Bahnhöfen. Das teilte das Umweltministerium mit. Auch viele Bahnhöfe im nördlichen Rheinland-Pfalz werden demnach erneuert, erweitert und barrierefrei. Viele der insgesamt 130 Bahnstationen bekommen neue Bahnsteige. Darunter sind etwa der Bahnhof in Bad Breisig, in Hachenburg, in Kamp-Bornhofen oder in Winningen. Für Gehbehinderte oder Menschen mit Rollstühlen bekommen einige Bahnhöfe neue oder weitere Aufzüge: zum Beispiel in Bad Breisig, Diez, Boppard und Koblenz. Die Modernisierungsarbeiten sollen nach Ministeriumsangaben 2031 abgeschlossen sein. Fast 90 Prozent aller Bahnhöfe und Haltestellen in Rheinland-Pfalz seien bis dahin modernisiert und alle Stationen mit mehr als 1.000 Reisenden pro Tag stufenlos erreichbar.