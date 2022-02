Moderne Kläranlage soll Fluss Nister entlasten

Die Ortsgemeinden Lautzenbrücken und Nisterberg im Westerwald wurden an eine modernere Kläranlage angeschlossen. Wie die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord als zuständige Behörde mitteilt, wurde dafür die alte Teichkläranlage in Lautzenbrücken stillgelegt. Das solle künftig die Nister weiter entlasten und die Wasserqualität des Flusses verbessern. Denn das geklärte Abwasser werde anschließend in den Fluss eingeleitet. Die Nister steht seit 2017 unter besonderem Schutz. In dem Westerwälder Fluss gibt es unter anderem letzte Exemplare der seltenen Flussperlmuschel.