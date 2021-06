In der Eifel startet an Fronleichnam das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. In diesem Jahr sind im Rahmen eines Modellprojekts bis zu 11.600 Zuschauer täglich zugelassen. Es gelten strenge Hygieneregeln.

Im Rahmen eines Modellprojekts sind bis zu 11 600 Zuschauer täglich an den vier Renntagen erlaubt. Das hat die Kreisverwaltung Ahrweiler im Einvernehmen mit dem Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit Rheinland-Pfalz beschlossen und eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen. Strenge Hygieneregeln beim 24-Stunden-Rennen Demnach können die Fans auf den vier Tribünen der Grand-Prix-Strecke und in den VIP-Lounges die Veranstaltung verfolgen. Die Nordschleife bleibt dagegen geschlossen, teilte die Kreisverwaltung mit. Durch ein umfassendes Hygiene-Konzept werde sichergestellt, dass alle Schutzmaßnahmen eingehalten werden. Auf dem gesamten Gelände gilt nach Angaben des Veranstalters Maskenpflicht. Zutritt hätten nur vollständig Geimpfte, Genesene oder Besucher mit einem negativen Corona-Test, der nicht älter als 24 Stunden sein dürfe. Die Tickets wurden nur im Internet verkauft und sind personalisiert. Kontrollen führen die Ordnungsämter des Kreises und der Verbandsgemeinde Adenau durch. Uni Bonn begleitet Modellprojekt wissenschaftlich Das Modellprojekt wird wissenschaftlich durch das Institut für Hygiene und Öffentliche Gesundheit des Universitätsklinikums Bonn begleitet und ausgewertet, ob die Hygieneregeln gegriffen haben. Das heißt, wenn alles gut funktioniert am Rennwochenende in der Eifel, könnte das dann ein Vorbild für andere Veranstaltungen im Freien in Rheinland-Pfalz sein - mit entsprechend strengen Hygiene- und Abstandsregeln. Das 24-Stunden-Rennen beginnt an Fronleichnam und geht bis zum Sonntag. Das Traditionsrennen für Tourenwagen wird seit 1970 ausgetragen.