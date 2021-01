Arlette Kaballo ist leidenschaftliche Einzelhändlerin in Sachen Mode. Sie hat sich im Laufe der Jahre sechs Geschäfte aufgebaut - unter anderem in Koblenz und Neuwied. Und jetzt steht wegen Corona alles still. Auch ihre eigene Produktion, denn sie entwirft neben ihrer Verkaufstätigkeit noch Damenmode und lässt diese in Italien herstellen. Wann das alles wieder laufen wird, steht in den Sternen. Die Frage nach dem wirtschaftlichen Überleben nimmt bedrohliche Züge an, zumal sich die Geschäftsfrau vom Staat im Stich gelassen fühlt.