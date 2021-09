per Mail teilen

In Mittelhof im Kreis Altenkirchen hat ein Unbekannter ein Auto mit einer Soft-Air-Waffe beschossen. Wie die Polizei mitteilt, hat die kleine Plastikkugel noch in der Windschutzscheibe des Fahrzeugs gesteckt. Der Fahrer sei dadurch nicht verletzt worden. Die Polizei in Wissen sucht Zeugen für den Vorfall, um den Schützen ausfindig zu machen.