Auto stößt mit Linienbus zusammen - fünf teils Schwerverletzte

In Neuwied ist ein Autofahrer mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten und mit einem Linienbus zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, wurden noch zwei weitere Fahrzeuge in den Unfall verwickelt. Fünf Menschen seien zum Teil schwer verletzt und in ihren Autos eingeklemmt worden. Die Engerser Landstraße war für mehrere Stunden voll gesperrt. Warum der Autofahrer in den Gegenverkehr kam, ist bislang nicht klar.