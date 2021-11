"Flutorden" fürs Ahrtal wird Verkaufsschlager

Das Motto des in Köln gefertigten Metallordens lautet „AHRlaaf Kreis Ahrweiler – wir kommen wieder“. 15 Euro kostet ein Orden, der Erlös geht komplett an die Karnevalsvereine im Ahrtal. Auch sie haben in der Flut vieles verloren, wie etwa Karnevalswagen, Gardekostüme oder Vereinsheime. Im Ahrtal sind rund 40 Karnevalsvereine von der Flut betroffen. Viele Vereinsräume mitsamt Inventar sind zerstört. Die bisher eingegangenen Schadensmeldungen liegen laut Mathias Rudolphi, dem Erfinder des Flutordens, von 5.000€ bis 120.000€. 15.000 Euro konnten bereits an drei Vereine zu gleichen Teilen verteilt werden.