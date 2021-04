Der Fall hat Koblenz im vergangenen Oktober erschüttert: Eine muslimische Mutter wirft einem Kita-Mitarbeiter in einem langen Youtube-Video vor, dass er ihre Tochter missbraucht hat. Obwohl sich die Vorwürfe als haltlos herausstellen, gibt es Beleidigungen und Morddrohungen im Internet. Im SWR-Interview spricht der 44-jährige Koblenzer jetzt darüber, wie sehr er bis heute unter der Hetze leidet.

SWR Aktuell: Wie haben Sie davon erfahren, was Ihnen vorgeworfen wird?

Erzieher Martin (Name geändert): Das war erst als ich am 22. September von der Kriminalpolizei in Koblenz als Zeuge befragt worden bin. Vorher hatte ich nur Gerüchte gehört. Ich war schon länger nicht mehr dort beschäftigt, sondern in einer anderen Kita. Ich hatte also nur von Eltern meiner neuen Kita gehört, dass da was vorgefallen sei. Dabei habe ich mir aber noch nichts gedacht. So Gerüchte gibt es immer wieder. Die gehören zum Erzieher-Alltag. Richtig davon erfahren habe ich erst bei der Zeugenbefragung.

SWR Aktuell: Wie haben Sie in dem Moment reagiert als Ihnen die Polizei sagte, Ihnen wird Kindesmissbrauch vorgeworfen?

Martin: Ich habe der vernehmenden Kripo-Beamtin gesagt, dass ich diesen Makel ja wohl nicht mehr los werde. Weil so ein Vorwurf für jeden Erzieher oder Sozialarbeiter - egal ob er haltlos ist oder nicht - in der Regel der Karriere-Knick schlechthin ist. Die Kripo-Beamtin hat zwar gesagt, 'regen Sie sich nicht auf. Das wird entkräftet.' Aber mir war sofort klar, der Vorwurf ist so schwer, den werde ich nicht so leicht ausräumen können. Denn wie soll ich beweisen können, dass ich an dem Kind nicht dran war? Außer vielleicht durch eine DNA-Probe. Und deshalb habe ich dann auch direkt angeboten, eine DNA-Probe abzugeben.

Martin hat zu dem Zeitpunkt des angeblichen sexuellen Missbrauchs nicht mehr in der Kita St. Martin auf der Pfaffendorfer Höhe gearbeitet. Die Staatsanwaltschaft stellte nach eigenen Angaben die Ermittlungen in diesem Fall nach wenigen Wochen ein. Es habe keine Hinweise auf eine Straftat gegeben, teilte die Behörde damals mit. Die entnommene DNA-Probe war demnach negativ. Gegen den Koblenzer liegen allerdings noch drei weitere Anzeigen von Eltern vor, die im Nachgang zu den ursprünglichen Vorwürfen gemacht wurden. Diese Fälle sind laut Staatsanwaltschaft noch nicht abgeschlossen.

SWR Aktuell: Wie ging es dann in den darauffolgenden Tagen weiter?

Martin: Die zwei Wochen nach der Vernehmung waren eigentlich sehr ruhig. Ich habe mich in Absprache mit meinem neuen Arbeitgeber krankschreiben lassen - als Vorsichtsmaßnahme. Ich habe eine DNA-Probe abgegeben und dann darauf gewartet, dass die Vorwürfe schnell entkräftet werden. Mir wurde von der Polizei gesagt, dass das Ergebnis schon wenige Tage später da sein wird und es dann gegebenenfalls eine öffentliche Stellungnahme geben wird, mit der ich entlastet werde. Ich habe mich darauf verlassen, dass der Fall bald aufgeklärt wird und es ruhig bleibt.

"Mein Name lief auf einmal quer durch die sozialen Medien und auf Facebook teilte die Mutter des Mädchens auch mein Bild." Erzieher Martin über die Anschuldigungen im Internet

SWR Aktuell: Es kam dann aber ganz anders. Wann war Ihnen klar, welche Dimension die Hetze gegen Sie im Netz annimmt?

Martin: Nach zweieinhalb Wochen rief eine andere Kripo-Beamtin bei mir an und fragte, 'sind Sie irgendwo in einem weit entfernten Bundesland?' Und ich habe gesagt, nein, ich bin Zuhause. Was ist passiert? Und die Polizisten sagte mir, 'es gibt seit heute Morgen ein Video im Internet. Die Familie hat keine Ruhe gelassen. Jetzt werden schwere Vorwürfe gegen Sie erhoben. Die Lage ist unübersichtlich. Das Video wurde heute schon mehrere Tausend Mal geklickt. Wir müssen davon ausgehen, dass eine akute Bedrohungslage besteht - auch gegen Ihr Leib und Leben. Wenn Sie können, verschwinden Sie.' Das war das erste Mal, dass ich von der Hetze gegen mich erfahren habe. Mein Name lief auf einmal quer durch die sozialen Medien und auf Facebook teilte die Mutter des Mädchens auch mein Bild.

Koblenzer Kita wegen Morddrohungen geschlossen

"Ich hatte wirklich Todesangst. Ich hatte Angst aus dem Haus zu gehen. Ich dachte, jetzt hauen sie mir den Kopf ab." Erzieher Martin über seine Angst vor einem Angriff

SWR Aktuell: Sie sind dann zu einem Freund in ein anderes Bundesland gefahren, um sich zu schützen.

Martin: Ja genau. Ich hatte wirklich Todesangst. Es war ein paar Tage nachdem in Frankreich ein Lehrer enthauptet wurde, wegen der Mohammed-Karikaturen. Und ich dachte, jetzt ist es vorbei. Jetzt hauen sie mir den Kopf ab. Ich hatte damals konkrete Angst, das Haus zu verlassen. Man kennt mich hier in Koblenz in meinem sozialen Umfeld. Es ist nicht ausgeschlossen gewesen, dass mir die Leute auflauern. Es gab auch Schmierereien an meinem Haus. Es gab auch Drohbriefe. Es wurden auch immer wieder von Passanten Beleidigungen und Drohungen gerufen, 'dich soll man kastrieren, dir soll der Kopf abgeschlagen werden'. Damit ich das nicht mehr höre und wieder schlafen kann, bin ich dann für zehn Tage zu meinem besten Freund gefahren. Die Todesangst war aber auch danach noch da. Ich fühlte mich zum Beispiel immer bedroht, wenn ein Auto mit fremdem Kennzeichen bei mir durch die Straße fuhr. Das hat erst vor Kurzem aufgehört. Ich habe auch immer wieder darüber nachgedacht, mich selbst zu töten. Weil ich das so schlimm empfunden habe, dass mich die ganze Welt hasst. Diesen Hass von wildfremden Menschen auszuhalten, ohne dass man was gemacht hat. Das hat bis heute schwere psychische Probleme bei mir hervorgerufen.

Wegen der Anfeindungen und den Hass-Kommentaren im Internet hat die Generalstaatsanwaltschaft in Koblenz nach eigenen Angaben 137 Ermittlungsverfahren eingeleitet und in einigen Fällen bereits Geldstrafen verhängt.

"Ich habe auch immer wieder darüber nachgedacht, mich selbst zu töten. Weil ich das so schlimm empfunden habe, dass mich die ganze Welt hasst." Erzieher Martin über seine Suizidgedanken

SWR Aktuell: Was hat damals - und auch heute noch - am meisten an Ihnen gezehrt?

Martin: Es ist eine Kombination aus ganz vielem. Es ist die Angst um das eigene Leben. Es ist die Gewissheit, das alte Leben ist vorbei. Denn in den Beruf und in die Kita werde ich nicht mehr zurückkehren können. Es ist die Hilflosigkeit, nichts dagegen machen zu können. Es war aber auch die Trauer, weil ich an den Kindern hing. Es ist mein Traumberuf. Ich habe davor in einem anderen Beruf gearbeitet und habe mich dann bewusst dafür entschieden, was Neues zu lernen und weniger Geld zu verdienen, um Kinder einen tollen Einstieg ins Leben zu ermöglichen. Es gibt deshalb natürlich auch eine ganz gehörige Portion Wut und die Frage: Warum muss mir das Leben zerstört werden, wo ich nichts gemacht habe? Und das alles hat dazu geführt, dass ich in eine schwere Depression abgerutscht bin.

SWR Aktuell: Wie geht es Ihnen damit, dass gegen die Familie, die die Vorwürfe gegen Sie vorgebracht hat, nicht ermittelt wird?

Martin: Das ist ganz klar ein Schlag ins Gesicht. Das mag juristisch einwandfrei sein, weil die Eltern möglicherweise guten Glaubens gehandelt haben. Aber das heißt nicht, dass das menschlich in Ordnung ist. Dadurch, dass gegen diese Familie nicht ermittelt wird, habe ich jetzt auch keine Chance, etwas juristisch dagegen zu unternehmen. Also auch keine Chance auf Opferentschädigung und keine Chance auf Wiedergutmachung. Das zieht mich schon zusätzlich runter.

"Es ist alles kaputt. Auch weil die Lebensfreude weg ist." Erzieher Martin über die Folgen für sein Leben

SWR Aktuell: Das Ganze ist jetzt fast ein halbes Jahr her, wie bewerten Sie Ihre jetzige Situation?

Martin: Ich sitze immer noch im Scherbenhaufen. Ich wohne zum Glück mietfrei. Wenn das nicht so wäre, könnte ich mir die Miete nicht mehr leisten. So hoch ist das Krankengeld als Erzieher leider nicht. Es ist alles kaputt. Auch weil die Lebensfreude weg ist. Ich habe auch Angst im Alltag Familien in Koblenz zu begegnen. Ich wechsle die Straßenseite, wenn ich Eltern mit Kind sehe, aus Angst mir könnte was angehängt werden. Das schränkt mich natürlich schon sehr ein.

SWR Aktuell: Das hört sich alles sehr düster an. Sie werden zurzeit in einer psychiatrischen Tagesklinik betreut, haben Sie Pläne und Hoffnungen, dass es Ihnen bald besser geht?

Martin: Also, bald glaube ich nicht. Ich habe derzeit nur das Ziel, in die stationäre Therapie zu gehen und da alles aufzuarbeiten. Also alles was ich für mein Leben mal ausgemalt habe, das hat sich alles zerschlagen. Denn ich werde hier nicht wohnen können, das ist auch die Empfehlung der Polizei. Ich werde umziehen müssen, um Ruhe zu finden. Das heißt nicht, dass ich keinen Lebensmut mehr habe. Aber ich will und kann jetzt noch nicht weiter planen.

Das Interview führte SWR-Redakteur Michael Heußler (gekürzte Fassung des ausführlichen Hörfunk-Interviews).