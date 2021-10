Mirko Santocono freut sich auf das Publikum in Wissen

Er ist ein echter Westerwälder mit italienischen Wurzeln: Mirko Santocono lässt die Hörer mit seiner weichen Stimme nicht mehr los. Aber wie viele andere Künstler hat er wegen Corona zuletzt kaum ein Live-Konzert vor Publikum gegeben.

Am Freitag will der SWR ein Zeichen der Solidarität in Corona-Zeiten setzen: Mit Lucie Licht und Mirko Santocono treten zwei Künstler aus der Region im Kulturwerk Wissen auf. Der 30-jährige Mirko Santocono freut sich schon auf den Auftritt: "Es ist natürlich für uns nach so einer langen Zeit absolut wieder crème de la crème für die Leute Musik zu machen. Aber auch für uns Künstler ist das mal wieder eine Zeichen: Hey, wir geben nicht auf! Wir machen weiter und sind dankbar für jeden Auftritt. Für uns ist es wunderbar! Ein anderes Wort gibt es einfach nicht dafür."

Wollen Sie live dabei sein? Das Konzert beginnt um 20 Uhr im Kulturwerk Wissen. Tickets gibt es zu kaufen unter www.kulturwerk-wissen.de, bei den bekannten Reservix-VVK-Stellen (u.a. Buchladen Wissen) oder unter der Hotline 0180 6050400.

Optimistisch und zuversichtlich blickt der Songwriter in die Zukunft. Bange machen gilt für ihn nicht: "Wir wollen raus, wir wollen tanzen, wir wollen Spaß haben. Wir wollen unsere normale Kultur wieder zurück haben. Und unsere Menschlichkeit einfach wieder zurückbekommen, Konzerte besuchen, Restaurants besuchen und einfach wieder Bock haben, rauszugehen."

Rückkehr in alte Jobs

Getanzt hat er aber die vergangenen sieben Monate nur selten. Das Geld wurde knapp. Die Familie musste ernährt werden. Da hat der vielfältig begabte Mirko die Gitarre auch mal zur Seite gelegt: "Ich bin dann auch wieder als Pizzabäcker tätig gewesen. Dabei habe ich gemerkt, dass ist doch nicht mehr das, was ich machen möchte. Dann habe ich überlegt: Mensch, du hast doch auch Frisör gelernt. Das habe ich dann auch gemacht. Natürlich nichts, dass ich mein Leben lang machen möchte. Ich kann meiner Familie damit jetzt aber auch ein wenig Sicherheit geben. Nichtsdestotrotz wird es Zeit, dass die Bühnen wieder geöffnet werden und dass wir wieder komplett durchstarten können."

Musik ist sein Leben. Deshalb will Mirko so schnell wie möglich wieder zurück: an die Gitarre, ins Studio und vor allem auf die Bühne.