Dreyer will Verein Zukunftsregion Ahr zum Wiederaufbau gründen

Gemeinsam mit Bürgermeistern und der Landrätin des Kreises Ahrweiler will Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) prüfen, einen sogenannten Verein Zukunftsregion Ahrtal zu gründen. Dreyer sagte nach dem Treffen am Abend, der zentrale Punkt für einen erfolgreichen Wiederaufbau sei die enge Verzahnung aller beteiligten Ebenen. So könnten Zukunftsprojekte zum Wiederaufbau gemeinsam besprochen und vorangetrieben werden. Landrätin Cornelia Weigand (parteilos) sagte, der Austausch mit der Landesregierung sei wichtig. Das Gespräch habe gezeigt, dass einige Aspekte auch weiterhin Zeit in Anspruch nehmen würden, damit sie am Ende gut werden könnten – wie zum Beispiel das überörtliche Hochwasserschutzkonzept. Allen Beteiligten sei bewusst, dass es derzeit noch an manchen Stellen hake und es den Menschen vor Ort nicht schnell genug gehe. Umso wichtiger sei es, im gemeinsamen Austausch Fortschritte zu erzielen.