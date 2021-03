In Koblenz sind Daten der Arbeitsagentur zufolge fast drei viertel aller Minijobs mit Frauen besetzt. Das kritisiert die Gewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt anlässlich des Weltfrauentags.

Demnach seien Frauen besonders stark von den Folgen der Pandemie betroffen. Geringfügig Beschäftigte gingen beispielsweise beim Kurzarbeitergeld leer aus. Die Gewerkschaft in Koblenz warnt deshalb zum Weltfrauentag vor einem Rückschritt bei der Gleichberechtigung. Denn Frauen arbeiteten laut einer Untersuchung während der Pandemie deutlich weniger in einem bezahlten Job als Männer.

Die Gleichstellung der Geschlechter ist auch Thema bei einem Online-Gesprächsabend des Kreises Mayen-Koblenz zum Weltfrauentag. Die in Mayen aufgewachsene Imamin Rabeya Müller soll dabei den Angaben zufolge mit Veranstaltungsteilnehmern über das Leben muslimischer Frauen in Deutschland diskutieren.

Der Zonta Club Koblenz hat an mehreren Stellen in der Stadt Slogans mit Kreide hinterlassen. Zonta Club Koblenz

Schlechtere Bezahlung in der Gastronomie

Auch die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) kritisiert, dass Frauen benachteiligt werden. Die Gewerkschaft weist darauf hin, dass Frauen in der Region Mittelrhein im Durchschnitt weniger verdienen als Männer. Die Gewerkschaft bezieht sich dabei auch auf Zahlen der Bundesagentur für Arbeit.

Danach verdienen Männer bei einer Vollzeit-Stelle in Koblenz im Schnitt rund 3.700 Euro im Monat – Frauen dagegen nur rund 3.150 Euro. Das sind mehr als 500 Euro weniger. Ein Grund dafür ist laut der Agentur für Arbeit Koblenz-Mayen, dass Frauen oft in schlechter bezahlten Berufen arbeiten als Männer.

Nach Einschätzung der Gewerkschaft NGG betrifft das etwa Tätigkeiten im Service von Gaststätten oder im Verkauf von Bäckereien. Diese Berufe werden besonders oft von Frauen ausgeübt und sind vergleichsweise niedrig bezahlt.

Demo und Slogans in Koblenz

Am Sonntag demonstrierten Frauen für ihre Rechte in Koblenz. Der Frauenverein Zonta Club Koblenz hat an verschiedenen Stellen in Koblenz Statements und Slogans wie "Yes, she can" mit Kreide hinterlassen.