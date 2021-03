per Mail teilen

Das Westerwälder Reiseunternehmen Berge & Meer in Rengsdorf erhält zum Ausgleich von Ausfällen in der Corona-Pandemie einen staatlichen Unterstützungskredit von 20 Millionen Euro. Das Geld komme vom Wirtschaftsstabilisierungsfonds der Bundesregierung, teilte das Bundeswirtschaftsministerium mit und bestätigte einen Bericht der Wirtschaftswoche. Nach Angaben des Tourismusunternehmens im Kreis Neuwied verreisten vor der Corona-Pandemie jährlich mehr als 300.000 Urlauber mit Berge & Meer. Der Anbieter musste nach eigenen Angaben unter anderem Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken.