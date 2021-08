Der Militärseelsorger Pater Roman Fries aus dem Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz ist fassungslos über die jüngsten Ereignisse in Afghanistan. Am Flughafen in Kabul etwa hätten sich in den vergangenen Tagen dramatische Szenen abgespielt. Menschen, die sich an startende Flugzeuge geklammert hätten, seien in den Tod gestürzt. Pater Roman Fries war selbst in Afghanistan im Einsatz. Die Ereignisse seien eine Katastrophe. Der Einsatz der Bundeswehr habe dem Land Frieden, Gerechtigkeit und Freiheit bringen sollen. All das stehe jetzt in Frage.