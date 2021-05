Der Landesverbands des Deutschen Mieterbunds in Koblenz blickt mit Sorge auf den angekündigten Zusammenschluss der Immobilienkonzerne Vonovia und Deutsche Wohnen. Die Folgen für Mieter seien noch nicht absehbar: Vonovia vermietet allein in Koblenz mehr als 400 Wohnungen, in ganz Rheinland-Pfalz mehr als 3.300. Der Vorsitzende des Mieterbund Rheinland-Pfalz - Franz Obst aus Koblenz – sagte dem SWR, mit mehr Marktmacht könnten sie zum Beispiel den Mietspiegel anheben und so auf Dauer für teurere Mieten sorgen. Zwar haben beide Unternehmen -Vonovia und Deutsche Wohnen - moderate Mieterhöhungen bis zum Jahr 2026 zugesichert – allerdings gilt diese Zusage lediglich für Berlin und Frankfurt. Mit anderen Städten gebe es bislang keine Verhandlungen dazu, wie eine Sprecherin von Vonovia dem SWR mitteilte. Heike Löser SWR Studio Koblenz