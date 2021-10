Hilferufe eines Kindes - Großeinsatz in Miehlen

In Miehlen im Rhein-Lahn-Kreis haben mehr als 80 Rettungskräfte zwei Maisfelder und deren Umgebung abgesucht. Eine Spaziergängerin hatte dort vorher Hilferufe eines Kindes gehört.

Auch ihr Hund habe an einem der Maisfelder in der Nähe des Industriegebietes bei Miehlen angeschlagen und laut gebellt, teilte die Freiwillige Feuerwehr in der Verbandsgemeinde Nastätten mit. An dem Großeinsatz waren neben 60 Feuerwehrleuten auch Mitglieder der Rettungshundestaffel Rhein-Lahn-Taunus mit 22 Spürhunden beteiligt, außerdem die Polizei und das Deutsche Rote Kreuz.

An dem Großeinsatz war auch ein Polizeihubschrauber beteiligt. Feuerwehr Verbandsgemeinde Nastätten

Einsatz in Miehlen erfolglos abgebrochen

Die Einsatzkräfte suchten den Angaben zufolge zwei Maisfelder bei Miehlen und ein Waldstück bis hin zur L335 ab, die kurz gesperrt wurde. Gleichzeitig wurde das Gebiet mit einer Drohne mit Wärmebildkamera abgesucht. Auch ein Polizeihubschrauber unterstützte den Einsatz aus der Luft und flog über das gesamte Suchgebiet.

Es wurde aber niemand gefunden, der Einsatz bei Miehlen wurde am späten Montagnachmittag abgebrochen.