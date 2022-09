Messerangriff auf kleinen Jungen in Koblenz: Prozess beginnt

per Mail teilen

Ein Mann soll mitten am Tag in der Koblenzer Innenstadt mehrfach auf einen zwei Jahre alten Jungen eingestochen haben. Das Kind überlebte dank einer Notoperation. Jetzt beginnt der Prozess.

Der Fall hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Ab Mittwochvormittag muss sich der mutmaßliche Täter vor dem Koblenzer Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung vor. Der Mann soll Mitte März dieses Jahres in der Nähe des Koblenzer Hauptbahnhofs den zweijährigen Jungen in einem Kinderwagen mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben.

Passanten verhinderten Schlimmeres

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat der Angeklagte zunächst die Mutter des Jungen ohne erkennbaren Grund vom Kinderwagen weggeschubst und dann mehrfach auf das Kind zugestochen. Bei dem Angriff habe der Junge mehrere Stichverletzungen vor allem im Rücken erlitten.

Dass das Kleinkind trotz der schweren Verletzungen überlebte, ist nach Ansicht der Staatsanwaltschaft dem Eingreifen der Passanten zu verdanken. Ihnen sei es gelungen, den 39-jährigen Angreifer zu überwältigen. Einer der Passanten soll als Erster reagiert und dem Angreifer das Messer entrissen haben. Das Kind wurde in ein Krankenhaus gebracht und sofort operiert.

Täter war offenbar in einem Zustand der Schuldunfähigkeit

Der mutmaßliche Täter wurde noch am Tatort festgenommen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte zum Tatzeitpunkt schuldunfähig war. Das geht auch aus einem Gutachten zur Psyche des Mannes hervor, das von den Ermittlern in Auftrag gegeben wurde. Der Angeklagte befindet sich seit der Tat in einem psychiatrischen Krankenhaus.

Das Motiv für die Tat ist den Angaben zufolge nach wie vor nicht bekannt. Wegen seiner psychischen Probleme fordert die Staatsanwaltschaft, den Mann weiterhin in einer psychiatrischen Einrichtung unterzubringen.