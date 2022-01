15-Jähriger nach Messerattacke angeklagt

Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat Anklage gegen einen 15-Jährigen erhoben, der im Verdacht steht, einen 12-Jährigen mit einem Messer angegriffen zu haben. Dabei soll er den Jungen im Bauchbereich so schwer verletzt haben, dass dieser im Krankenhaus operiert werden musste. Der Vorfall hat sich laut Anklage am Nikolausmorgen auf einem Weg am Koblenzer Moselufer ereignet. Der 15-Jährige befindet sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft. Er habe sich über seinen Anwalt zu den Vorwürfen geäußert.