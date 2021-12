RLP-Justizminister Mertin besucht an Heiligabend JVA

RLP-Justizminister Herbert Mertin (FDP) hat sich am Heiligabend beim Besuch einer Vollzugsanstalt in Diez bei den Bediensteten für ihren Einsatz an den Feiertagen bedankt. In der Gefängniskirche dankte Mertin den Bediensteten: "Sie arbeiten 365 Tage im Jahr. Ganz unauffällig im Regelfall, kaum wahrgenommen von der Gesellschaft. Aber sie leisten eine wichtige Arbeit", sagte er (Video). Mit einem traditionellen kleinen Präsent wolle er ihre Arbeit gerade an Weihnachten würdigen. In den zehn rheinland-pfälzischen Gefängnissen arbeiten insgesamt rund 2.000 Menschen.