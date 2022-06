Zentrale Autobahnpolizeistation an A61 kann bald in Betrieb gehen

Die Autobahnpolizeistation Emmelshausen an der A61 wird offenbar schon nach Mendig verlegt. Der Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) teilte dem SWR mit, der dafür nötige Neubau werde voraussichtlich Ende des Monats an die Polizei übergeben. Nach Angaben des LBB könne im April der Probebetrieb der beiden zusammengelegten Autobahnstationen losgehen. Gleichzeitig würden in dieser Zeit noch nötige Restarbeiten am Neubau durchgeführt. Das Polizeipräsidium Koblenz selbst rechnet nach Angaben eines Sprechers damit, dass der Dienstbetrieb in der neuen zentralen Autobahnstation an der A61 im Mai aufgenommen werden kann. Im Hunsrück hatte es viel Widerstand gegen das Aus für die Autobahnpolizeistation Emmelshausen gegeben. Sie wird mit der rund 50 Kilometer entfernten Station in Mendig zusammengelegt. Nach dem Willen des Landes sollen im Gegenzug mehr Streifen auf der A61 unterwegs sein.