per Mail teilen

Auf dem Gelände des Flughafens in Mendig geht am Samstag ein Drive-In-Zentrum für Schnelltests in Betrieb. Bürger, die sich dort aus dem Auto heraus testen lassen wollen, können im Internet einen Termin buchen. Das Testzentrum wird von den Verbandsgemeinden Pellenz und Mendig betrieben. Die Getesteten bekommen das Ergebnis als digitales Zertifikat.

Das Drive-In-Schnelltestzentrum auf dem Flugplatz in Mendig hat zunächst montags, mittwochs und freitags von 17 bis 19 Uhr geöffnet, an Samstagen von 11 bis 13 Uhr.