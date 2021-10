Containerdorf soll winterfest werden

per Mail teilen

Das Containerdorf für Betroffene der Flut in Mendig will der Betreiber nach eigenen Angaben jetzt winterfest machen. So sollen Kunststoffmatten auf dem zunehmend matschigen Boden ausgelegt werden. Das große Gemeinschaftszelt des Deutschen Roten Kreuzes soll laut Betreiber beheizt werden. Das Zelt ist für 1.000 Menschen ausgelegt. Derzeit leben aber nur etwa 50 Menschen im Containerdorf. Das Zelt soll laut Betreiber aber nicht verkleinert werden – etwa für den Fall, dass im Ahrtal der Strom oder die Gasversorgung ausfällt und zusätzliche Notunterkünfte notwendig werden.