Ein Mann ist gestern Abend auf der A48 bei Mendig in Richtung Trier bei einem Auffahrunfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, blendete die tiefstehende Sonne am Abend an der Unfallstelle viele Verkehrsteilnehmer. Demnach bremsten viele und der Verkehr stockte. Laut Polizei prallte bremste der Fahrer eines Transporters nicht ab und prallte gegen ein vorausfahrendes Auto. Der PKW wurde von der Fahrbahn geschleudert, der Fahrer wurde dabei schwer verletzt. Die A48 war zwei Stunden lang voll gesperrt.