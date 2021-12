Seniorenwohnprojekt soll deutlich kleiner gebaut werden

per Mail teilen

Im Mendiger Stadtteil Obermendig wird ein seit Jahren geplantes Seniorenwohnprojekt deutlich kleiner gebaut. Das hat eine Sprecherin der Stadtverwaltung mitgeteilt. Ursprünglich wollte ein Investor 36 Wohnhäuser bauen – mit der Möglichkeit für Senioren dort betreut zu werden und barrierefrei zu wohnen. Anlieger kritisierten das Projekt, weil sie unter anderem mehr Autoverkehr und Lärm befürchteten. Der Investor will jetzt nach Angaben der Stadt nur noch sieben Wohnhäuser bauen. Am Dienstagabend habe der Mendiger Stadtrat den neuen Plänen zugestimmt, so die Sprecherin.