Auch in Berlin und Mainz soll an die 135 Menschen erinnert werden, die bei der Flutkatastrophe im Ahrtal starben. Die Initiative "MemoriAHR" will dort Gedenkstelen aufstellen.

Die Flutkatastrophe hat viele überregionale Aspekte, die nicht vergessen werden dürfen, sagt Annette Holzapfel von der Initiative "MemoriAHR". Deshalb sollen nicht nur in 36 Orten an der Ahr und ihren Nebenbächen Gedenkstelen aufgestellt werden. Auch in Berlin und Mainz soll an die Ahr-Katastrophe erinnert werden.

Im Februar 2025 hatte Annette Holzapfel (weiße Mütze) in Dorsel an der Oberen Ahr eine Gedenk-Stele enthüllt. SWR Clemens Sarholz

Anfrage bei Ministerpräsident Schweitzer

Annette Holzapfel hat sich deshalb bei Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) gemeldet. "Er war sehr interessiert und hat wohlwollend reagiert", berichtet Holzapfel. "Er hat gesagt, Details müssten noch genauer besprochen werden. Ich bin deshalb optimistisch."

Stelen sollen an die Hilfsaktionen fürs Ahrtal erinnern

"MemoriAHR" möchte auf den Stelen vor dem Landtag in Mainz und vor der Vertretung des Landes Rheinland-Pfalz in Berlin an die große Hilfsbereitschaft der Menschen erinnern. "Menschen aller Altersgruppen und Schichten haben im Ahrtal geholfen", so Annette Holzapfel. "Im Ahrtal hat sich gezeigt, zu was unsere Bevölkerung in der Lage ist. Das sollten wir in unserer Erinnerung behalten."

Gedenkstelen sollen auch an finanzielle Hilfe erinnern

Unbedingt erwähnt werden muss nach Ansicht von "MemoriAHR" auch, dass der Bund und die Bundesländer 15 Milliarden Euro für den Wiederaufbau in den rheinland-pfälzischen Hochwassergebieten bereitgestellt haben.

Auf den Stelen soll auch gemahnt werden, mehr für den Hochwasserschutz an den Gebirgsflüssen in Deutschland zu tun. Denn eine Katastrophe wie im Ahrtal kann auch an anderen Stellen im Land passieren, befürchtet Annette Holzapfel.

Annette Holzapfel und Edyta Bertram von der Initiative "MemoriAHR". Sie setzen sich dafür ein, dass Gedenkstelen für die 135 Todesopfer der Flutkatastrophe auch in Berlin und Mainz aufgestellt werden. SWR Contantin Pläcking

36 Stelen sind in der Ahr-Region geplant

"MemoriAHR" hat den Plan, 34 Stelen entlang der Ahr und zwei an Nebenbächen aufzustellen. Fünf davon stehen bereits. Auf den Säulen wird über die lokalen Ereignisse in der Hochwassernacht des 14. Juli 2021 informiert. Per QR-Code gelangt man auf eine Internetseite , die mit Unterstützung des Landes Rheinland-Pfalz entstanden ist. Dort gibt es weitere Infos zur Katastrophe.