Die Feuerwehr in Koblenz baut heute (Samstag) den zweiten Teil der Hochwasserschutzwand auf. Der erste Teil war schon am vergangenen Wochenende im Stadtteil Neuendorf aufgebaut worden. Die Stadt Koblenz erwartet eigenen Angaben zufolge, dass die Pegel an Rhein und Mosel weiter steigen werden. Grund dafür seien der vorhergesagte Regen und die Schneeschmelze. Deshalb baue die Feuerwehr den zweiten Teil der mobilen Hochwasserschutzwand in Neuendorf von der Kirche bis zum Sportplatz auf. Die Stadt bittet daher alle Anwohner, die Uferbereiche und Zufahrtswege freizuhalten. Außerdem werden den Angaben zufolge die Durchgänge in beiden Abschnitten der Hochwasserschutzwand geschlossen.