In einem Großeinsatz haben in der Nacht von Freitag auf Samstag dutzende Feuerwehrleute, Polizisten und Sanitäter vier junge Männer aus dem Flüsschen Nister bei Nisterau im Westerwald gerettet. Die vier waren nach Polizeiangaben mit einem Schlauchboot auf der hochwasserführenden und eiskalten Nister unterwegs. Kurz vor Mitternacht ging bei der Polizei Betzdorf den Angaben zufolge der Notruf eines Anwohners aus Wissen ein. Er hatte laute Hilfeschreie von der hinter seinem Haus fließenden hochwasserführenden Nister gehört. Als die Hilfskräfte eintrafen stellten sie aber fest, dass vier zwischen 20 und 24 Jahre alte Männer ein Schlauchboot zu Wasser gelassen hatten und wenige Kilometer später bei einer Stromschnelle gekentert waren. Einer kam am rechten Ufer an Land und wurde von einem dort wohnenden Feuerwehrmann aus dem Wasser gezogen. Die anderen drei klammerten sich ans Ufer einer steilen Böschung, von wo aus sie aufwändig mit Seilen und Leitern gerettet wurden. Sie mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden. Der vierte Beteiligte blieb unverletzt.