Das Krematorium in Dachsenhausen im Rhein-Lahn-Kreis führt wegen der Corona-Pandemie mehr Feuerbestattungen durch. Die Rhein-Taunus-Krematorium GmbH teilte mit, im Dezember sei die Zahl im Vergleich zum Dezember 2019 um gut ein Fünftel gestiegen. Trotz des Anstiegs sei das Krematorium in der Lage Verstorbene zeitnah einzuäschern – anders als etwa Krematorien in Sachsen. Dort arbeiteten die Krematorien nach eigenen Angaben Ende Dezember am Limit. Ein Sprecher der Rhein-Taunus-Krematorium GmbH sagte, Krematorien mit momentanen Engpässen, hätten häufig schon vor der Pandemie Probleme gehabt. Weil sie etwa veraltete Anlagen nicht ausgetauscht hätten. In Dachsenhausen, wo es täglich maximal 160 Einäscherungen gibt, werde regelmäßig in die Wartung und Pflege der Feuerbestattungsanlagen investiert. Im kleineren städtischen Krematorium in Koblenz hat die Zahl der Einäscherungen in der Corona-Pandemie ebenfalls leicht zugenommen. Auch dort sei es nach wie vor ohne Verzögerungen möglich Verstorbene einzuäschern.