Wegen der steigenden Pegel an Rhein und Mosel gelten in Koblenz ab Samstagmorgen mehrere Halteverbote. Wie die Stadt mitteilte darf ab 7 Uhr morgens etwa in Teilen der Straße „Am Ufer“ und am Peter-Altmeier-Ufer nicht mehr geparkt werden. Für den Vormittag hat die Stadt dort Kontrollen angekündigt. Autos würden dann abgeschleppt werden, so die Stadt.