per Mail teilen

In Birkenbeul im Kreis Altenkirchen hat am Abend ein Kamin gebrannt. Aufmerksame Nachbarn sahen laut Polizei die aus dem Kamin fliegenden Funken und verständigten die drei Hausbewohner, die von dem Brand noch nichts bemerkt hatten. Sie konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen. Die Freiwillige Feuerwehr von Hamm (Sieg) war mit 20 Kräften vor Ort und verhinderte das Übergreifen des Brandes auf das Haus.