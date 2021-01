Rund 1000 Impfdosen gegen das Coronavirus sind heute im Landesimpfzentrum des Kreises Ahrweiler in der Gemeinde Grafschaft eingetroffen. Noch in dieser Woche sollen nach Angaben des Kreises die ersten Bewohner in Senioreneinrichtungen geimpft werden. Das Impfzentrum beginnt voraussichtlich am Donnerstag seine Impfkampagne. Zunächst sollen über 80-Jährige sowie das Personal im Impfzentrum und Mitarbeiter in den mobilen Impfteams geimpft werden. An einer Impfung interessierte Bürger können sich nach Angaben der Kreisverwaltung bei der zentralen Terminvergabestelle des Landes melden.