Ab übermorgen nimmt auch das Impfzentrum in der Sporthalle Oberwerth in Koblenz den Betrieb auf. Im SWR Interview sagte Oberbürgermeister David Langner, die Hilfskräfte seien gut vorbereitet, jede und jeder Angemeldete werde auch geimpft werden können. Die Stadt habe die Möglichkeit in der Großsporthalle mehrere Impfstraßen aufzubauen. Momentan sei eine aufgebaut, eine zweite werde jetzt unmittelbar aufgebaut, so dass jeder seinen Termin auch zeitnah bekomme. Er glaube momentan sei das Nadelöhr der Impfstoff, aber nicht das Impfzentrum.