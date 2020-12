per Mail teilen

Der bundesweite Lockdown hat auch Folgen für Besuche in Bürgerbüros und Kreisverwaltungen im nördlichen Rheinland-Pfalz. Wegen der strengen Regeln könnten etwa Zulassungsstellen, Bürgerbüros oder Bauämter nicht spontan betreten werden. Ohne einen Termin geht zum Beispiel beim Kreis Ahrweiler oder dem Westerwaldkreis nichts mehr. Für den Kreis Neuwied gilt die Terminpflicht ab heute. Im Kreis Cochem-Zell dürfen nur Müllsäcke oder Führerscheine spontan abgeholt werden. Einige Kommunen, wie die Stadt Koblenz, bitten außerdem darum, vorher zu klären, ob ein persönlicher Besuch überhaupt nötig ist. Viele Themen könnten auch telefonisch oder per Mail geklärt werden. Bei den Kommunen können Termine telefonisch, per Mail oder online vereinbart werden.