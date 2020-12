per Mail teilen

Der Kreis Neuwied muss weiterhin 80.000 Euro zusätzlich im Monat für den Busbetrieb in der Stadt Neuwied zahlen. Das liegt laut der Kreisverwaltung daran, dass bei der Neuvergabe der Buskonzessionen zum Beginn des kommenden Jahres Fehler gemacht wurden. Wegen dieser Fehler muss das Vergabeverfahren überprüft werden - das bedeutet, der bisherige Vertrag mit dem Busunternehmen läuft erst einmal weiter, damit der Busverkehr nicht völlig zum Erliegen kommt. Der Kreistag in Neuwied hat dem gestern zugestimmt - mit der Konsequenz, dass der Kreis weiterhin 80.000 Euro Zuschuss zahlt, bis der neue Vertrag gilt. Den Zuschuss zahlt der Kreis bereits seit Herbst 2019. Da hatte das Busunternehmen um Hilfe gerufen, da sich der Busbetrieb in der Stadt wirtschaftlich nicht mehr getragen hat. Nach Angaben der Verwaltung habe die Corona-Pandemie die Lage noch weiter verschlimmert, sodass ohne Zuschuss kein Busbetrieb mehr möglich sei.