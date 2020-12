Die Polizei hat in Berlin eine bundesweit tätige mutmaßliche Bande von Taschendieben festgenommen. Die Bande hat nach Angaben der Polizei auch in Vallendar und Mainz Menschen bestohlen. Die fünf Mitglieder wurden festgenommen, als sie gerade in Berlin einer 82-Jährigen Frau die Geldbörse gestohlen haben. Ihr Trick war laut Polizei, ältere Menschen im Supermarkt in ein Gespräch zu verwickeln, während ein anderer Täter die Geldbörsen aus den Einkaufstaschen stiehlt. Die Bande konnte mit Hilfe von Videomaterial aus den Supermärkten identifiziert werden.