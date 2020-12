Die Corona-Impfzentren im Norden von Rheinland-Pfalz sind allesamt einsatzbereit. Das teilten die Kreisverwaltungen und die Stadt Koblenz auf SWR-Nachfrage mit. Das Land Rheinland-Pfalz hatte alle Kreise und kreisfreien Städte dazu aufgefordert, bis zum 15. Dezember ein Impfzentrum einzurichten. Im Kreis Neuwied, in dem es aktuell die meisten Coronafälle gibt, sei der Probebetrieb im Zentrum Oberhonnefeld-Gierend am Sonntag erfolgreich verlaufen, sagte Landrat Achim Hallerbach. Dabei seien einige Freiwillige noch gegen die Grippe geimpft worden. Hallerbach wies darauf hin, dass noch dringend Ärzte und medizinisches Personal für die Corona-Impfungen gesucht würden. Auch im Rhein-Lahn-Kreis wurde das Impfzentrum nach eigenen Angaben am Sonntag erfolgreich getestet. Der Standort, ein ehemaliger Supermarkt in Lahnstein, erfülle alle Vorgaben des Landes. Dazu zählen eine gute Anbindung zu öffentlichen Verkehrsmitteln, ein Parkplatz und ein getrennter Ein- und Ausgang. Sobald der Impfstoff verfügbar sei, könnten im Impfzentrum in Lahnstein 400 Menschen pro Tag im 8-Stundenbetrieb geimpft werden. Nach Angaben der Bundesregierung sollen die Impfungen in den Zentren voraussichtlich im Januar beginnen.