Der Landrat des Rhein-Lahn-Kreises, Puchtler, will am Montagvormittag über den Stand des Hotelneubaus auf dem Loreleyplateau informieren. Die Kreistagsfraktion der Grünen will u.a. wissen, ob die Pläne mit dem Welterbe verträglich sind und sie mit der UNESCO abgestimmt wurden. Außerdem wollen die Grünen wissen, wie künftig der Verkehr an den Hotelkomplex angebunden werden soll. Das geplante 700 Betten Hotel soll nach mehrfacher Kritik nun anders gebaut werden und sich besser in die Landschaft einfügen als bislang geplant. Damit geht der Investor auf Wünsche der Lenkungsgruppe Loreleyplateau ein, in der unter anderem Vertreter von Kommunen und Behörden sowie des Rheinischen Vereins für Denkmalpflege sitzen. Der Verein kritisiert die frühere Planung unter anderem wegen der möglichen Zerstörung des Landschaftsbildes auf dem Loreley-Plateau. Mit dem Bau des 90 Millionen Euro teuren Hotels soll im Frühjahr begonnen werden. 2024 soll es eröffnen.