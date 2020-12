Heute vor 20 Jahren wurde die erste Babyklappe in Rheinland-Pfalz eingerichtet – und zwar in Trier: Dort können anonym Neugeborene abgegeben werden. Auch in Koblenz gibt es ein sogenanntes Babyfenster am Krankenhaus Kemperhof. Die Babyklappe in Koblenz wurde nach dem Trierer Vorbild eingerichtet, es gibt sie seit 17 Jahren. Sobald ein Kind in abgegeben wurde, ertönt ein Signal, damit es auch gefunden wird. Nach Angaben des Sozialdienstes Katholischer Frauen in Koblenz soll mit der Babyklappe verhindert werden, dass Mütter ein Kind töten, dass sie nicht wollten, oder um dass sie sich nicht kümmern können. Der Verein ist gemeinsam mit dem Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein und der Stadt für die Koblenzer Babyklappe zuständig. Er sagt zwar nicht, wie viele Babys in den vergangenen 17 Jahren am Kemperhof abgegeben wurden. Die Babys seien aber alle an Adoptivfamilien vermittelt worden.