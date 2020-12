per Mail teilen

Der Westerwälder Taekwondo- Athlet Victor Husrev hat bei der europäischen Clubmeisterschaft in Zagreb die Bronzemedaille gewonnen. In der Gewichtsklasse bis 45 Kilogramm scheiterte er im Kampf um den Einzug ins Finale erst in der Verlängerung gegen seinen französischen Gegner. Mit dem 3. Platz sicherte sich Husrev nach Angaben seines Trainers auch einen Quotenplatz für die Europameisterschaft im nächsten Jahr.