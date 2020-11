Der Ort Waldbreitbach im Wiedtal verwandelt sich auch in diesem Jahr wieder in ein Weihnachtsdorf, trotz der Corona-Pandemie: Vom 1. Dezember an wird der ganze Ort bis Ende Januar weihnachtlich in Szene gesetzt. Wer sich auf Weihnachten einstimmen will, kann von Dienstag an etwa den „Kleinen Krippenweg“ in Waldbreitbach abgehen - auf zwei Kilometern Länge sind dort 60 kleine Krippen zu sehen, in Geschäften und privaten Gärten. Auf der Wied gibt es wieder einen schwimmenden Adventskranz mit acht Metern Durchmesser und lebensgroße Figuren. In der Ortsmitte von Waldbreitbach funkelt der 18 Meter hohe Zunftbaum mit fast 10.000 LED-Lichtern und auf den Höhen strahlt der Stern von Bethlehem mit fast 3.500 Glühbirnen in der Dunkelheit. Allerdings kann wegen der Corona-Pandemie die Naturwurzelkrippe in der Pfarrkirche in Waldbreitbach nicht aufgebaut werden, auch das Internationale Krippen- und Bibelmuseum ist momentan geschlossen.