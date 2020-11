per Mail teilen

Ein alkoholisierter Lkw-Fahrer hat am Abend in Plaidt hohen Sachschaden verursacht. Wie die Polizei berichtet beschädigte er mehrere Einrichtungen an einer Tankstelle, dann verursachte er im Ort Schäden und fuhr schließlich gegen einen Baum. Die Ortsdurchfahrt war zeitweilig gesperrt.