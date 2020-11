Für den Einzelhandel im nördlichen Rheinland-Pfalz droht das Vorweihnachtsgeschäft in diesem Jahr zum Totalausfall zu werden. Wie der Einzelhandelsverband Koblenz mitteilt haben manche Läden bis zu 80 Prozent weniger Umsatz als noch im letzten Jahr.

Keine Weihnachtsmärkte, keine Weihnachtsfeiern, geschlossene Cafes, der Weihnachtsbummel fällt aus. Das macht den Händlern stark zu schaffen. Vor allem Bekleidungsgeschäfte bleiben auf ihren Waren sitzen, heißt es vom Einzelhandelsverband. Es drohe ein massives Laden-Sterben zum Beispiel in den Innenstädten von Koblenz und Neuwied. Von den Rabattschlachten rund um den Black Friday morgen profitieren demnach nur die Online-Händler. Deren Umsatz legt nach Schätzungen des Einzelhandelsverbands um mehr als 20 Prozent zu in diesem Jahr. Läden wie Parfümerien, die ein Viertel ihres Umsatzes in der Vorweihnachtszeit erwirtschaften kämpfen dagegen um ihre Existenz.