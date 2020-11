Der Bund fördert in Remagen den Bau von Grünflächen an Schulen. Nach Angaben der Klimamanagerin der Stadt bezuschusst der Bund die Projekte mit bis zu 90 Prozent. In den kommenden Wochen wollen die Schulen in Remagen, die Pläne für neue Grünflächen ausarbeiten und Ideen vorschlagen wie das Klima in Gebäuden und auf Schulhöfen verbessert werden könnte. Die Schulen sollen unter anderem neue Wiesen und Bäume bekommen. Bestehende Rasenflächen sollen insektenfreundliche Blumenwiesen werden. Geplant ist nach Angaben der Stadt auch Hauswände und Dächer zu begrünen. An einigen Schulen sollen in den kommenden zwei Jahren außerdem mit neuen Bänken und Tischen in der Natur grüne Klassenzimmer entstehen.